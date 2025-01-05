دوري أبطال إفريقيا - أول المتأهلين رسميا.. الهلال إلى ربع النهائي بتعادل مع المولودية

الأحد، 05 يناير 2025 - 23:38

كتب : FilGoal

الهلال السوداني

حسم الهلال السوداني تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بتعادله مع مولودية الجزائر بهدف لكل فريق في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

تقدم المولودية بهدف سفيان بايزيد في الدقيقة الخامسة.

وتعادل الهلال في الدقيقة 78 بهدف جان كلود جيروموجيشا.

أخبار متعلقة:
إبراهيم عادل: بيراميدز قادر على التتويج بدوري أبطال إفريقيا مصطفى فتحي: نستطيع تحقيق شيء ما أمام أي خصم في إفريقيا دوري أبطال إفريقيا - 3 حالات طرد في فوز الرجاء على صنداونز.. وتأزم موقف مازيمبي توقفت السلسلة القياسية.. بلوزداد يخطف فوزا قاتلا أمام الأهلي في أبطال إفريقيا

وبذلك يصبح الهلال أول فريق يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا رسميا.

الفريق السوداني بلا هزيمة على صدارة مجموعته بفضل 3 انتصارات متتالية في أول 3 جولات.

ورفع الهلال رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بفارق 5 نقاط عن مولودية الجزائر الثاني، و6 نقاط عن يانج أفريكانز التنزاني الثالث، مع بقاء جولتين في المجموعة.

وتعني مواجهة الجولة السادسة بين اتحاد العاصمة ويانج أفريكانز استحالة تفوق الفريقين معا عليه، حتى وإن خسر آخر جولتين.

المجموعة ذاتها يتذيلها مازيمبي الكونغولي الديمقراطي برصيد نقطتين.

الهلال السوداني دوري أبطال إفريقيا اتحاد العاصمة اتحاد العاصمة الجزائري
نرشح لكم
الخور القطري يوضح لـ في الجول حقيقة رغبة النادي في ضم الشحات وتاو دوري أبطال إفريقيا - 3 حالات طرد في فوز الرجاء على صنداونز.. وتأزم موقف مازيمبي كأس الخليج – في دقيقتين.. البحرين تقلب الطاولة على عمان وتتوج بالبطولة انتهت نهائي كأس الخليج - عمان (1)-(2) البحرين ارتبط بالانتقال للزمالك.. تقرير: المسماري يصل تونس للتوقيع لـ الإفريقي بطل كوبا ليبرتادوريس.. البرتغالي أرتور جورج مدربا لـ تريزيجيه في الريان القطري الهلال مهدد بفقدان سافيتش وكانسيلو في كلاسيكو اتحاد جدة تقرير سعودي يكشف موقف نيمار من القيد محليا مع الهلال
أخر الأخبار
مؤتمر إنزاجي: ميلان هو الأفضل.. وسنقيم وضع تورام من المشاركة 5 ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر كونسيساو: هذا موقف لياو من مواجهة إنتر.. وسأصافح إنزاجي رغم المشادات 5 ساعة | الكرة الأوروبية
دوري أبطال إفريقيا - أول المتأهلين رسميا.. الهلال إلى ربع النهائي بتعادل مع المولودية 5 ساعة | الوطن العربي
العد مستمر.. صلاح ضد خماسي إنجلترا الكبير = 84 مساهمة تهديفية 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
"عقب الأداء المخزي ضد تيم إف سي".. الاتحاد السكندري: سنعيد الانضباط للفريق 5 ساعة | الدوري المصري
إبراهيم عادل: بيراميدز قادر على التتويج بدوري أبطال إفريقيا 6 ساعة | الكرة الإفريقية
ميشالاك يوضح حقيقة قطع إعارته في يناير 6 ساعة | الدوري المصري
سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري – صراع مشتعل في الصدارة مع اقتراب أبيض 6 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فرانكفورت يكشف لـ في الجول حقيقة عرض مانشستر سيتي لضم مرموش 2 في الجول يكشف مستجدات تجديد عقد زيزو مع الزمالك 3 مجموعة الأهلي – أورلاندو يصعد للصدارة بالفوز على استاد أبيدجان 4 سيناريوهات تأهل الأهلي - طريقتان لإنهاء الأمور في الجولة الخامسة بشرط واحد