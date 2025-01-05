دوري أبطال إفريقيا - أول المتأهلين رسميا.. الهلال إلى ربع النهائي بتعادل مع المولودية

حسم الهلال السوداني تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بتعادله مع مولودية الجزائر بهدف لكل فريق في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

تقدم المولودية بهدف سفيان بايزيد في الدقيقة الخامسة.

وتعادل الهلال في الدقيقة 78 بهدف جان كلود جيروموجيشا.

وبذلك يصبح الهلال أول فريق يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا رسميا.

الفريق السوداني بلا هزيمة على صدارة مجموعته بفضل 3 انتصارات متتالية في أول 3 جولات.

ورفع الهلال رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بفارق 5 نقاط عن مولودية الجزائر الثاني، و6 نقاط عن يانج أفريكانز التنزاني الثالث، مع بقاء جولتين في المجموعة.

وتعني مواجهة الجولة السادسة بين اتحاد العاصمة ويانج أفريكانز استحالة تفوق الفريقين معا عليه، حتى وإن خسر آخر جولتين.

المجموعة ذاتها يتذيلها مازيمبي الكونغولي الديمقراطي برصيد نقطتين.