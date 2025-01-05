"عقب الأداء المخزي ضد تيم إف سي".. الاتحاد السكندري: سنعيد الانضباط للفريق

الأحد، 05 يناير 2025 - 23:31

كتب : FilGoal

محمد مصيلحي

صدر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري بيانا بعد الإقصاء من كأس مصر.

وفجر تيم إف سي كبرى مفاجآت دور الـ 32 لكأس مصر، وتغلب على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد.

الفريق الذي ينافس في دوري القسم الثاني ب، تمكن من إقصاء زعيم الثغر بثنائية علي صابر.

أخبار متعلقة:
كأس مصر - بطولة علي صابر.. تيم إف سي يفجر المفاجأة ويقصي الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري يضم يوسف أسامة على سبيل الإعارة طه عزت لـ في الجول: رفضنا شكوى الاتحاد السكندري ضد مودرن لهذا السبب الاتحاد السكندري يطالب بالحصول نقاط مباراته ضد مودرن سبورت

وجاء بيان زعيم الثغر كالتالي:

يؤكد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى لجماهيره العظيمة بأنه ستتخذ قرارات من شأنها إعادة الانضباط لصفوف فريق الكرة خلال الساعات القليلة القادمة.

وذلك عقب الأداء المخزى فى مباراة تيم أف سى وخروج الفريق من دور الـ 32 لمسابقة كأس مصر.

ولن يتم التهاون بأي شكل من الأشكال خلال المرحلة المقبلة مع أي تقصير يصدر من أي فرد داخل منظومة فريق الكرة بالنادي.

مجلس إدارة النادى في حالة انعقاد دائم لحين صدور القرارات العاجلة والحازمة بخصوص الفرق لضمان الحفاظ على هيبة ومكانة هذا النادي العظيم وتاريخه العريق.

May be an image of text

ويتولى القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو تدريب الفريق منذ بداية الموسم الجاري.

وخاض الفريق تحت قيادة بابافاسيليو 9 مباريات في جميع المسابقات وفاز مرتين وتعادل 3 مرات وخسر 4 لقاءات.

ويحتل زعيم الثغر المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط بالتساوي مع بتروجت والإسماعيلي.

كأس مصر تيم إف سي الاتحاد السكندري نيكوديموس بابافاسيليو
نرشح لكم
ميشالاك يوضح حقيقة قطع إعارته في يناير طولان: اتحاد الكرة يدرس التعاون مع أوروبا وآسيا لتطوير المدربين الخور القطري يوضح لـ في الجول حقيقة رغبة النادي في ضم الشحات وتاو عقوبة معلنة لأول مرة.. لجنة الحكام تقرر إيقاف محمد العتباني تقرير فرنسي: الزمالك يريد تفعيل بند شراء بنتايك.. وإعادة التفاوض على شروط التعاقد الأهلي يعلن انتظام محمد هاني في التدريبات الجماعية صحيفة العرب: مفاوضات متقدمة بين نادي قطر والأهلي لضم تاو.. وخطوة متوقعة طبيب الأهلي: غياب كهربا بسبب نزلة برد شديدة.. والمرحلة الأخيرة من تأهيل عمر كمال
أخر الأخبار
مؤتمر إنزاجي: ميلان هو الأفضل.. وسنقيم وضع تورام من المشاركة ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر كونسيساو: هذا موقف لياو من مواجهة إنتر.. وسأصافح إنزاجي رغم المشادات ساعة | الكرة الأوروبية
دوري أبطال إفريقيا - أول المتأهلين رسميا.. الهلال إلى ربع النهائي بتعادل مع المولودية ساعة | الوطن العربي
العد مستمر.. صلاح ضد خماسي إنجلترا الكبير = 84 مساهمة تهديفية ساعة | الدوري الإنجليزي
"عقب الأداء المخزي ضد تيم إف سي".. الاتحاد السكندري: سنعيد الانضباط للفريق 2 ساعة | الدوري المصري
إبراهيم عادل: بيراميدز قادر على التتويج بدوري أبطال إفريقيا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
ميشالاك يوضح حقيقة قطع إعارته في يناير 2 ساعة | الدوري المصري
سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري – صراع مشتعل في الصدارة مع اقتراب أبيض 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فرانكفورت يكشف لـ في الجول حقيقة عرض مانشستر سيتي لضم مرموش 2 في الجول يكشف مستجدات تجديد عقد زيزو مع الزمالك 3 مجموعة الأهلي – أورلاندو يصعد للصدارة بالفوز على استاد أبيدجان 4 سيناريوهات تأهل الأهلي - طريقتان لإنهاء الأمور في الجولة الخامسة بشرط واحد