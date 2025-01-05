"عقب الأداء المخزي ضد تيم إف سي".. الاتحاد السكندري: سنعيد الانضباط للفريق

صدر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري بيانا بعد الإقصاء من كأس مصر.

وفجر تيم إف سي كبرى مفاجآت دور الـ 32 لكأس مصر، وتغلب على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد.

الفريق الذي ينافس في دوري القسم الثاني ب، تمكن من إقصاء زعيم الثغر بثنائية علي صابر.

وجاء بيان زعيم الثغر كالتالي:

يؤكد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى لجماهيره العظيمة بأنه ستتخذ قرارات من شأنها إعادة الانضباط لصفوف فريق الكرة خلال الساعات القليلة القادمة.

وذلك عقب الأداء المخزى فى مباراة تيم أف سى وخروج الفريق من دور الـ 32 لمسابقة كأس مصر.

ولن يتم التهاون بأي شكل من الأشكال خلال المرحلة المقبلة مع أي تقصير يصدر من أي فرد داخل منظومة فريق الكرة بالنادي.

مجلس إدارة النادى في حالة انعقاد دائم لحين صدور القرارات العاجلة والحازمة بخصوص الفرق لضمان الحفاظ على هيبة ومكانة هذا النادي العظيم وتاريخه العريق.

ويتولى القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو تدريب الفريق منذ بداية الموسم الجاري.

وخاض الفريق تحت قيادة بابافاسيليو 9 مباريات في جميع المسابقات وفاز مرتين وتعادل 3 مرات وخسر 4 لقاءات.

ويحتل زعيم الثغر المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط بالتساوي مع بتروجت والإسماعيلي.