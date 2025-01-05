ميشالاك يوضح حقيقة قطع إعارته في يناير

الأحد، 05 يناير 2025 - 22:56

كتب : FilGoal

كونراد ميشالاك - الزمالك ضد طلائع الجيش

أوضح كونراد ميشالاك لاعب الزمالك حقيقة قطع إعارته وعودته إلى أحد في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويلعب الجناح البولندي مع الزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد دون وجود بند أحقية الشراء.

وقال ميشالاك لقناة أون تايم سبورتس: "لا زلنا في صدارة المجموعة ونتمنى الاستمرار على هذا المنوال".

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وأضاف "أعطي بنسبة 100% في أي وقت أكون في الملعب وأتمنى أن أساهم بتقديم التمريرات الحاسمة للاعبي فريقي".

وأتم "أنا لا أعرف أي شيء حقا عن التكهنات برحيلي في يناير الحالي".

وكان محمد عبد الهادي الجهني رئيس نادي أحد السعودي قد تحدث عن الأمر في وقت سابق.

وقال الجهني لقناة صدى البلد: "لا يوجد أي بند يسمح للزمالك بفسخ إعارة كونراد ميشالاك في يناير الجاري، واللاعب تنازل عن 500 ألف دولار من مستحقاته المالية لينتقل إلى فريق جماهيري".

وتابع "نحن ندعم أي قرار تتخذه إدارة نادي الزمالك بشأن ميشالاك، وليس لدينا أي مشكلة في طلب الزمالك بفسخ تعاقد اللاعب في فترة الانتقالات الجارية".

وأنهى "ميشالاك يحتاج للوقت للظهور بمستواه المعهود".

ولعب البالغ من العمر 27 عاما مع الزمالك هذا الموسم 13 مباراة بمختلف البطولات قدم خلالها تمريرة حاسمة واحدة ولم يسجل.

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