سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري – صراع مشتعل في الصدارة مع اقتراب أبيض

على الورق يقترب الزمالك والمصري البورسعيدي من التأهل إلى دور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية بنسبة أكبر من خروجهما.

ولذلك فإن الصراع المشتعل بين الثنائي هو الصدارة، والذي يقترب منه الزمالك أكثر من المصري.

لكن للزمالك اليد العليا على المصري بفضل تفوق الأبيض على الفريق البورسعيدي في المواجهات المباشرة، إذ فاز الزمالك على المصري بهدف دون رد ثم التعادل في الجولة الماضية دون أهداف.

وما زال أمر التأهل والصدارة بين أيدي الزمالك والمصري، إذ يتبقى لقائين للفريقين.

ترتيب المجموعة الآن:

1- الزمالك (8 نقاط)

2- المصري (5 نقاط)

3- إنييمبا (4 نقاط)

4- بلاك بولز (4 نقاط)

المباريات المتبقية

الجولة الخامسة

بلاك بولز × الزمالك (12 يناير)

إنييمبا × المصري (12 يناير)

الجولة السادسة

الزمالك × إنييمبا (19 يناير)

المصري × بلاك بولز(19 يناير)

حال فوز الزمالك على بلاك بولز والمصري على إنييمبا سيحسم الأبيض بشكل رسمي صدارة المجموعة بسبب المواجهات المباشرة مع المصري.

أما حال خسارة الزمالك والمصري ستشتعل المجموعة بوصول إنييمبا وبلاك بولز للنقطة السابعة، سيبقيان خلف الزمالك.

لكن الخطر سيكون على المصري لأنه سيتوقف عند النقطة الخامسة.

وفي حال تعادل الجميع في الجولة المقبلة سيحسم الزمالك أيضا الصدارة بشكل رسمي.

ووقتها إذا فاز المصري في الجولة الأخيرة سيتأهل في الوصافة.