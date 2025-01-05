طولان: اتحاد الكرة يدرس التعاون مع أوروبا وآسيا لتطوير المدربين

الأحد، 05 يناير 2025 - 22:20

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا - حلمي طولان

يرى حلمي طولان عضو اللجنة الفني للاتحاد المصري لكرة القدم والمتحدث الرسمي لها أن رحيل روجيريو ميكالي مدرب منتخب مصر تحت 20 سنة له حيثياته.

وقال طولان لقناة أون تايم سبورتس 1: "وائل رياض لمنتخب 2007؟ نحن اجتمعنا مرة واحدة ولم نتطرق بعد لهذا الأمر".

وأضاف "قرار رحيل ميكالي هو من قبل مجلس الإدارة وليس لنا دخل به وله حيثياته بسبب راتبه وما إلى ذلك".

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وأتم "نحتاج إلى تطور المدرب أول شيء من أجل تقدم الكرة المصرية، وتطوير المحتوى المقدم للمدربين في الرخص المختلفة، علينا أن نتواصل مع الاتحاد الأوروبي والآسيوي ليتم إمدادنا بالمحتوى المتطور ومواكبة التقدم".

واعتدمت اللجنة الفنية بالاتحاد برئاسة حسن شحاتة تقرير المدير الفني للاتحاد علاء نبيل بشأن تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب خلفا للبرازيلي روجيريو ميكالي.

وجاء الجهاز الفني للمنتخب كالآتي:

أسامة نبيه – مدير فني

علاء عبده – مدرب عام

محمد عمر النور – مدير إداري

أحمد عصام – محلل أداء

أيمن فريد – طبيب

محمد محروس – أخصائي علاج طبيعي

عباس حسنين – أخصائي تدليك

أحمد ممدوح – أخصائي تدليك

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إنهاء تعاقد روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب، مع حصوله على 3 أشهر كشرط جزائي مقسما على 6 أقساط شهرية اعتبارا من فبراير المقبل.

وكان اتحاد الكرة اتخذ قرارا بإلغاء جميع القرارات المالية و التعيينات التي تمت خلال شهري نوفمبر الماضي و ديسمبر الحالي قبل تولي مجلس الإدارة مهامه مع تكليف المدير التنفيذي بمراجعة القرارات المماثلة التي تم اتخاذها في بقية الشهور الستة الأخيرة.

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