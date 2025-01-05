الخور القطري يوضح لـ في الجول حقيقة رغبة النادي في ضم الشحات وتاو

أوضح نادي الخور القطري حقيقة رغبته في ضم ثنائي الأهلي حسين الشحات وبيرسي تاو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال حمد دسمال رئيس جهاز كرة القدم في نادي الخور لـFilGoal.com: "لم ندخل في مفاوضات لا من قريب ولا من بعيد لضم ثنائي الأهلي حسين الشحات وبيرسي تا".

وأضاف "ولا يوجد نية في الفترة الحالية للتعاقد مع أي لاعب محترف من الأساس".

يأتي ذلك في ظل انتشار عدة تقارير قطرية تشير إلى رغبة نادي الخور في ضم حسين الشحات وبيرسي تاو.

وينتهي تعاقد بيرسي تاو مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، بينما ينتهي تعاقد الشحات مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن اقتراب الأهلي من الاتفاق مع بيرسي تاو على فسخ تعاقد والرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بالتراضي بين الطرفين.