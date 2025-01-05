عقوبة معلنة لأول مرة.. لجنة الحكام تقرر إيقاف محمد العتباني

الأحد، 05 يناير 2025 - 21:40

كتب : أحمد الخولي

المصري - المقاولون - الحكم محمد العتباني

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد إيقاف محمد العتباني حكم مباراة البنك الأهلي وبترول أسيوط في كأس مصر.

وفاز البنك الأهلي على بترول أسيوط بهدف دون رد في دور الـ32 لكأس مصر.

وظهر مقطع فيديو للحكم محمد العتباني وهو يتحدث مع سامي الشيشيني المدرب العام لفريق البنك الأهلي بين شوطي المباراة.

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وتعد هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها لجنة الحكام قرارا بإيقاف أحد الحكام ويتم الإعلان عنه بشكل رسمي.

ويتولى وجيه أحمد لجنة الحكام بشكل مؤقت بعدما تولى هاني أبو ريدة رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم.

ومن المنتظر أن يتم التعاقد مع خبير أجنبي لتولي رئاسة لجنة الحكام خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

البنك الأهلي محمد العتباني كأس مصر
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