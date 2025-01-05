كأس مصر – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد أبو قير للأسمدة والقناة الناقلة

يستعد الزمالك لخوض المباراة المقبلة ضد أبو قير للأسمدة في اللقاء الذي سيجمعهما في دور الـ32 من كأس مصر.

وتعادل الزمالك مع منافسه المصري في اللقاء الماضي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

التعادل بسبب فوز الأبيض على الفريق البورسعيدي بهدف دون رد في الجولة الثالثة.

ويعتبر الزمالك الفريق الوحيد في المجموعة الذي لم يتعرض للخسارة حتى الآن.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 8 في صدارة المجموعة، بينما وصل المصري للنقطة الخامسة في الوصافة.

ويأتي إنييمبا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط متساويا مع بلاك بولز المتذيل.

أما أبو قير للأسمدة، فانتصر في المباراة السابقة ضد بلدية المحلة في دور الـ64 بثلاثة أهداف دون رد.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام المباراة يوم الخميس القادم 9 يناير.

وتنطلق المباراة الساعة الثانية ونصف ظهرا.

وتذاع المباراة على قنوات أون تايم سبورتس.