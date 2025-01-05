الـ 13.. باريس سان جيرمان بطل السوبر الفرنسي بهدف قاتل

الأحد، 05 يناير 2025 - 21:12

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان

توج باريس سان جيرمان بكأس السوبر الفرنسي بفوز قاتل على موناكو بهدف دون رد.

أولى المحاولات الخطرة ضربت العارضة في الدقيقة 9 بتسديدة من يدزير دو لاعب باريس سان جيرمان.

وفي الدقيقة 21 ضاع الأول من عثمان ديمبيلي بتصدي قوي من الحارس فيليب كون.

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وحاول فيتينيا في الدقيقة 30 من ركلة حرة ولكن مرت تسديدته بجوار القائم.

وفي الدقيقة 45+2 مرت تسديدة لي كانج إين فوق العارضة.

وكاد إلياس بن صغير يسجل لموناكو في الدقيقة 53 ولكن تألق جيانلويجي دوناروما في التصدي.

وحل فابيان رويز وبرادلي باركولا بدلا من جواو نيفيز ولي كانج إين في الدقيقة 67.

وفي الدقيقة 72 أتى جونكالو راموس بدلا من ديزير دو.

على الجانب الآخر حل الثنائي لامين كامارا وبريل إمبولو بدلا من ألكساندر جولوفين وجورج إيلنيكينا.

وسدد أشرف حكيمي في الدقيقة 74، ولكن تألق الحارس وحولها إلى ركنية.

وفي صفوف موناكو أتى جوردان تيزيه وسونجوتو ماجاسا بدلا من فاندرسون وماجنس أكليوش في الدقيقة 86.

وأتى سيني مايولو بدلا من وارين زاير إيميري في الدقيقة 88.

وأخيرا سجل عثمان ديمبيلي هدف الفوز في الدقيقة 92، بعد تمريرة حاسمة من فابييان رويز.

وبذلك يتوج باريس سان جيرمان بكأس السوبر الفرنسي للمرة الثالثة على التوالي والـ 13 في تاريخه، من أصل 18 مشاركة.

موناكو فقد فرصة تحقيق اللقب الخامس والتساوي مع سانت إيتيان في المركز الثالث، ليتوقف رصيده عند 4 ألقاب فقط.

باريس سان جيرمان موناكو كأس السوبر الفرنسي عثمان ديمبيلي
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