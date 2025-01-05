رائعة إبراهيم عادل تزين ريمونتادا بيراميدز المتأخرة ضد الترجي

الأحد، 05 يناير 2025 - 20:11

كتب : FilGoal

بيراميدز ضد الترجي

حقق بيراميدز فوزا صعبا على الترجي التونسي بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الدفاع الجوي في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

سجل ثنائية بيراميدز في المباراة كلا من مصطفى فتحي وإبراهيم عادل، بينما أحرز يوسف بلايلي هدف الترجي.

الفوز رفع رصيد بيراميدز للنقطة السابعة في المركز الثاني بالمجموعة بفارق الأهداف عن الترجي المتصدر.

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التشكيل

عاد إبراهيم عادل للتشكيل الأساسي بعد استبعاده من المباراة الماضية لبيراميدز.

أحداث المباراة

كاد بيراميدز أن يتقدم عن طريق صديق أوجولا مبكرا في الدقيقة 11 برأسية مرت بجوار المرمى.

وتعرض أحمد توفيق للإصابة في الدقيقة 37 على مستوى الأنفل ليخرج ويحل أسامة جلال بدلا منه.

وتقدم الترجي بالهدف الأول عن طريق يوسف بلايلي في الدقيقة 56 مستغلا عرضية من محمد بن علي ليضع الكرة بلمسة واحدة في الشباك.

وبالدقيقة 90 تعادل بيراميدز عن طريق مصطفى فتحي بعد عرضية مرت من الجميع وسكنت الشباك.

وأضاف إبراهيم عادل الهدف الثاني بمقصية رائعة ليقلب النتيجة لصالح بيراميدز لفوز قاتل.

وسيلعب بيراميدز مباراته المقبلة ضد ساجرادا الأنجولي خارج ملعبه يوم السبت 11 يناير، بينما يلتقي الترجي مع دجوليبا المالي.

بيراميدز الترجي دوري أبطال إفريقيا
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