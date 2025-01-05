كرة سلة - عمرو مصيلحي يعلن عبر في الجول الجهاز الفني للمنتخب وقرارات الاتحاد

الأحد، 05 يناير 2025 - 19:46

كتب : هاني العوضي

عمرو مصيلحي - رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة

كشف عمرو مصيلحي رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة عن قرارات رئيسية لمجلس إدارته، على رأسها الأجهزة الفنية للمنتخبات.

وقال مصيلحي في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "سيتولى محمد الكرداني منصب المدير الفني للمنتخب الأول، ومعه أيمن المطراوي وأحمد الجارحي مدربين، ورامي جنيدي مدرب مساعد، ووائل لطفي كمدير للمنتخبات".

وأوضح "أما منتخب السيدات سيتولى قيادته الفنية عمرو عاصم، ومعه أحمد إبراهيم كمدرب".

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وتابع "تم تعيين اثنين في منصب نائب الرئيس، هما محمد فتحى وطارق السعيد".

وواصل "محمد فتحى سيتولى الإشراف على المسابقات، وطارق السعيد مشرفا على المنتخبات".

وأكمل "سيتولى مصطفى فوزي إدارة التسويق، وسيتولى نبيل محرم شؤون اللاعبين، بينما يشرف أيمن عودة على التدريب، ومحمد إيهاب على المناطق، وأحمد الشرقاوي على الحكام، ونيرة محمد على مسابقات 3/3".

وفاز عمرو مصيلحي بمقعد رئيس اتحاد السلة في الانتخابات الأخيرة، عقب تفوقه على مجدي أبو فريخة الذي قاد اتحاد كرة السلة خلال الـ12 عاما الماضية.

ونال عمرو مصيلحي 24 صوتا مقابل 12 صوتا حصل عليهم مجدي أبو فريخة.

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