دوري المحترفين - المنصورة يخرج من منطقة الهبوط بالفوز على راية

واصل نادي المنصورة صحوته بفوز جديد وتلك المرة على راية بهدفين دون مقابل في الجولة 16 من دوري المحترفين.

تقدم المنصورة عن طريق محمد بيبو في الدقيقة 72.

وأضاف مروان شاهين الهدف الثاني في الدقيقة 79.

بذلك الفوز وصل المنصورة للنقطة 14 في المركز الـ 17 ليخرج من منطقة الهبوط ولوز بشكل مؤقت، بينما توقف رصيد راية عند النقطة 16 في المركز الـ 14.

وفاز وادي دجلة على أسوان بهدفين دون مقابل.

سجل ثنائية وادي دجلة كلا من محمود دياسي ومحمد عدلي.

وارتفع رصيد وادي دجلة لنقطة 32 في المركز الثاني المؤهل للدوري الممتاز.

وتعادل بروكسي مع الداخلية بهدف لكل فريق.

تقدم الداخلية في الدقيقة 80، بينما تعادل محمد جمال الكارتة لبروكسي في الدقيقة 86.