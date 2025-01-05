بمشاركة سام مرسي.. إبسويتش يتعادل مع فولام في موقعة ركلات الجزاء

في مباراة شهدت 3 ركلات جزاء، تعادل فولام مع ضيفه إبسويتش تاون بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة مشاركة سام مرسي لاعب وسط إبسويتش منذ بداية المباراة وحتى نهايتها.

تقدم سامي سموديكس لفريق إبسويتش في الدقيقة 38.

وفي الدقيقة 68 تلقى سام مرسي البطاقة الصفراء بعد تدخل قوي تسبب بركلة جزاء.

وسجل راؤول خيمينيز هدف التعادل من ركلة الجزاء في الدقيقة 69.

وفي الدقيقة 71 تحصل إبسويتش على ركلة جزاء استرد منها التقدم بقدم ليام ديلاب.

وأخيرا في الدقيقة 91 من ركلة جزاء أخرى، سجل راؤول خيمينيز هدف التعادل.

بذلك يرفع إبسويتش رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثامن عشر المؤدي للهبوط، بعد التعادل السابع في 20 مباراة.

بينما يبقى فولام في المركز التاسع برصيد 30 نقطة.