ريليفو: اكتملت خطة الخلافة.. وشرط واحد لبقاء أنشيلوتي في مدريد

كشف موقع ريليفو الإسباني عن استقرار ريال مدريد على خليفة المدرب الحالي كارلو أنشيلوتي، وشرط يحدد موعد إجراء هذه الخطوة.

واستقر رأي ريال مدريد على التعاقد مع تشابي ألونسو لاعب الفريق ومدرب ناشئيه السابق، والمدير الفني لباير ليفركوزن الألماني حاليا.

وفي حالة فشل أنشيلوتي في الفوز بالدوري أو دوري أبطال أوروبا، سيأتي ألونسو بدلا منه في صيف 2025.

أما إذا حقق الإيطالي أي لقب منهما، سيبقى لنهاية عقده في صيف 2026، حيث سينتهي عقد ألونسو أيضا مع ليفركوزن ليتم الانتقال.

وهذه ولاية أنشيلوتي الثانية في مدريد، حيث حقق لقب دوري أبطال أوروبا 2014 في ولايته الأولى، ثم حققه مجددا في 2022 و2024 في ولايته الثانية.

ألونسو الذي اعتزل في عام 2017، لعب في أندية ريال سوسييداد وإيبار وليفربول وريال مدريد وأخيرا بايرن ميونيخ.

وخلال مسيرته توج ألونسو بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين، الأولى مع ليفربول في نهائي اسطنبول 2005 الشهير، والثانية مع ريال مدريد في 2014.

وبدأ ألونسو مسيرته التدريبية كمدرب لفريق الناشئين في ريال مدريد عام 2018، ثم تولى قيادة فريق ريال سوسييداد الثاني في 2019 وحتى 2022.

في 5 أكتوبر 2022 تولى ألونسو فريقه الأول الكبير، حيث انتقل إلى باير ليفركوزن الألماني.

وفي موسمه الثاني مع الفريق (2023-2024) قاد الفريق للقب الدوري الألماني لأول مرة في تاريخه، وبلا هزيمة، لينهي احتكار بايرن ميونيخ التاريخي للقب الذي دام لـ 11 عاما قبلها.