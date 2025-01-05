انتهت دوري أبطال إفريقيا - بيراميدز (2)-(1) الترجي

الأحد، 05 يناير 2025 - 17:47

كتب : FilGoal

هدف يوسف بلايلي - بيراميدز ضد الترجي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة بيراميدز ضد الترجي التونسي في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا

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نهاية المباراة

ق91. جوووووول راااائع لبيراميدز عن طريق إبراهيم عادل بمقصية.

ق89. جوووول التعادل لبيرامديز عن طريق مصطفى فتحي من عرضية مرت من الجميع وسكنت الشباك.

ق55. هدف أول للترجي عن طريق يوسف بلايلي بلمسة من داخل منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق37. تبديل أول لبيراميدز بدخول أسامة جلال بدلا من أحمد توفيق

ق35. إصابة قوية لأحمد توفيق في الوجه

ق11. صديق أوجولا يهدر فرصة الأول لبيراميدز برأسية في الشباك الخارجية.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

بيراميدز دوري أبطال إفريقيا
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