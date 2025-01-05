تشكيل الترجي – ساس والبلايلي في الهجوم ضد بيراميدز

أعلن لورينتيو ريجيكامبف المدير الفني لـ الترجي تشكيل فريقه ضد منافسه بيراميدز.

ويواجه الترجي خصمه بيراميدز بعد قليل في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الرابعة من دور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويشارك البرازيلي يان ساسي بشكل أساسي في المباراة بعد عدم مشاركته في المباراة الماضية بين الفريقين.

ويغيب البرازيلي الآخر رودريجو رودريجيز عن المباراة ولا يتواجد في قائمة الفريق للقاء الليلة.

وجاء التشكيل كالتالي:

حارس المرمى: أمان الله مميش

خط الدفاع: أمين بن حميدة – جمزة جيلاسي – محمد توجاي – محمد بن علي

خط الوسط: روجر أهولو – حسام تقا – إلياس كوناتي

خط الهجوم: يان ساس – يوسف البلايلي – إلياس موكوانا

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط وبفارق نقطتين عن الترجي صاحب الصدارة.