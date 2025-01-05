مبابي يحصل على جائزة أفضل لاعب بشهر ديسمبر في ريال مدريد

الأحد، 05 يناير 2025 - 17:36

كتب : FilGoal

مبابي - فينيسيوس - ريال مدريد - نهائي إنتركونتيننتال

حصل كيليان مبابي بجائزة أفضل لاعب في ريال مدريد بشهر ديسمبر.

كيليان مبابي

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وتقدم الجائزة للاعب الأفضل في الفريق باختيار الجماهير.

وقال مبابي عبر موقع النادي عقب تتويجه بالجائزة: "شكرا للجماهير على التصويت لي هذا شيء هام، لقد كان شهر ديسمبر رائعة بالنسبة لي وللفريق لأننا توجنا ببطولة وخضنا مباريات مهمة في الدوري ودوري أبطال أوروبا والآن علينا أن نركز على السوبر الأوروبي وكأس ملك إسبانيا".

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وتابع "أنا والفريق نمر بفترة جيدة وبدأنا العام بشكل جيد والآن نتمنى أن نلعب بشكل جيد في بطولات أخرى ويجب علينا أن نفوز بكل شيء".

وخلال شهر ديسمبر سجل مبابي خمسة أهداف وأسهم في تتويج ريال مدريد ببطولة إنتركونتينينتال على حساب باتشوكا.

كيليان مبابي ريال مدريد الدوري الإسباني
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