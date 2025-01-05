انتهت في كأس مصر - الاتحاد السكندري (0)-(2) تيم إف سي

يلعب الاتحاد السكندري أمام تيم إف سي في دور الـ 32 لكأس مصر.

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ق 62 خروج علي صابر وإسلام صلاح ونزول أحمد أشرف وعبد الغفار ممدوح في صفوف تيم إف سي

ق 59 إسلام سمير يسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع

ق 58 عمر الوحش بدلا من فيليبي ناسيمينتو

ق 56 محمود متولي يسدد ركلة حرة ولكن بجوار القائم

ق 46 محمود متولي وعمرو جمعة بدلا من محمود شبانة وإيمانويل أبيه

ق 35 جووول علي صابر يسجل الهدف الثاني من علامة الجزاء

ق 33 ركلة جزاء لتيم إف سي بعد تدخل من محمود شبانة ضد علي صابر

ق 10 جووول علي صابر يتقدم من اليمين ويسدد في شباك صبحي سليمان

بداية المباراة