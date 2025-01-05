كأس مصر - مودرن سبورت يقلب النتيجة على الشمس بمباراة شهدت 3 ركلات جزاء

الأحد، 05 يناير 2025 - 17:25

كتب : محمد سمير

مودرن سبورت

حول مودرن سبورت تأخره بهدفين دون مقابل إلى فوز كبير على الشمس ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس مصر.

ونجح مودرن سبورت في تحقيق الفوز بخمسة أهداف مقابل هدفين ليتأهل إلى ثمن نهائي كأس مصر.

وكان الشمس قد تقدم مبكرا في الدقيقة الرابعة عن طريق محمد مسعود من ركلة جزاء.

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وأضاف الشمس الهدف الثاني في الدقيقة 13 عن طريق محمد شاويشي.

وفي الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول نجح مودرن سبورت في معادلة النتيجة.

إذ نجح أحمد عاطف في تقليص الفارق بالدقيقة 31 من ركلة جزاء، بينما أضاف محمد دسوقي هدف التعادل في الدقيقة 41 من ركلة جزاء ثالثة في اللقاء.

ولم يتغير الوضع في الشوط الثاني ليتم اللجوء إلى شوطين إضافيين.

ونجح أحمد خالد كباكا لاعب وسط مودرن سبورت في تسجيل الهدف الثالث بالدقيقة 98 من تسديدة بعيدة.

وقتل أحمد عاطف اللقاء بهدف رابع في الدقيقة 105 بكرة رأسية رائعة داخل الشباك.

واختتم البديل ضياء السيد التسجيل بهدف خامس في الدقيقة 120.

الفرق المتأهلة

حسم 12 فريقا تأهلهم بشكل رسمي بعد تأهل مودرن سبورت.

وتأهلت أندية زد والمقاولون العرب وفاركو والجونة وإنبي وطلائع الجيش والبنك الأهلي والإسماعيلي وسموحة وسيراميكا كليوباترا وغزل المحلة ومودرن سبورت تأهلهم إلى ثمن النهائي.

ويبقى المقاولون العرب الوحيد من دوري المحترفين المتأهل لثمن النهائي حتى الآن مقابل 10 أندية من الدوري المصري.

وحسمت ركلات الترجيح مباراتين وهما تأهل طلائع الجيش أمام الأولمبي، والمقاولون العرب أمام بتروجت.

المباريات المتبقية

الاتحاد × تيم إف سي (5:30 مساء اليوم الأحد)

الزمالك × أبو قير للأسمدة (2:30 عصر 9 يناير)

المصري × وادي دجلة (4 فبراير)

بيراميدز × المنصورة (4 فبراير)

مباريات ثمن النهائي

المقاولون × (الفائز من بيراميدز - المنصورة)

إنبي × الإسماعيلي

غزل المحلة × فاركو

البنك الأهلي × (الفائز من المصري - وادي دجلة)

مودرن سبورت × (الفائز من الزمالك وأبو قير للأسمدة)

سموحة × زد

سيراميكا كليوباترا × طلائع الجيش

الجونة × (الفائز من الاتحاد وتيم إف سي)

كأس مصر مودرن سبورت الشمس
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