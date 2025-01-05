تشكيل الزمالك - الونش وحسام أشرف أساسيان أمام المصري.. وزيزو في الهجوم

الأحد، 05 يناير 2025 - 17:09

كتب : FilGoal

حسام أشرف - الزمالك ضد طلائع الجيش

دفع كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك بأحمد زيزو في التشكيل الأساسي لمواجهة المصري.

ويحل الزمالك ضيفا على المصري ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية على استاد برج العرب.

وكان زيزو قد تعرض لنزلة برد شديدة خلال الفترة الماضية.

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ويبدأ الثنائي محمود الونش وحسام أشرف في التشكيل الأساسي لمواجهة المصري.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – حسام أشرف – أحمد مصطفى "زيزو".

دكة البدلاء: محمد صبحي - حمزة المثلوثي - أحمد محمود - محمد عاطف - كونراد ميشالاك - محمود عبد الرازق"شيكابالا" - سيف الجزيري - عمر فرج - ناصر منسي.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط عقب مرور 3 جولات.

بينما المصري يتقاسم المركز الثاني مع بلا بولز الموزمبيقي برصيد 4 نقاط لكل منهما.

وكان لقاء الزمالك والمصري في الجولة الثالثة قد انتهى بفوز الأبيض بهدف دون مقابل.

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