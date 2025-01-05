هل اقترب مدافع أوزباكستان من مانشستر سيتي؟

أوضح بيير دروسي الرئيس التنفيذي لنادي لانس أن مدافعه عبد القادر خوشانوف اقترب من الرحيل، وسط تقارير تفيد بأن مانشستر سيتي يستهدف ضمه.

اللاعب الدولي الأوزبكي لفت الأنظار مع فريقه الفرنسي رغم أن عمره 20 عاما فقط.

وقال دروسي في تصريحات لشبكة DAZN: "سيرحل خوشانوف إذا كانت العروض مثيرة للاهتمام بما فيه الكفاية".

وأضاف "لم تصلنا أي عروض جيدة حتى الآن. الأمر يتعلق قبل كل شيء بإيجاد التوازن الاقتصادي".

قبل أيام، أوضح دييجو لوبيز المدير الرياضي لنادي لانس أن النادي مستعد للتخلي عنه مقابل 25-30 مليون يورو.

علما بأن اللاعب انضم للانس في صيف 2023 مقابل 100 ألف يورو قادما من نادي إنرجيتيك بي جي يو في الدوري البيلاروسي.

ويتألق كوشانوف مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم 2026.

فمنتخب أوزباكستان يحتل وصافة المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المنتخب الإيراني المتصدر.