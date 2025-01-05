هل اقترب مدافع أوزباكستان من مانشستر سيتي؟

الأحد، 05 يناير 2025 - 16:59

كتب : FilGoal

ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي

أوضح بيير دروسي الرئيس التنفيذي لنادي لانس أن مدافعه عبد القادر خوشانوف اقترب من الرحيل، وسط تقارير تفيد بأن مانشستر سيتي يستهدف ضمه.

اللاعب الدولي الأوزبكي لفت الأنظار مع فريقه الفرنسي رغم أن عمره 20 عاما فقط.

وقال دروسي في تصريحات لشبكة DAZN: "سيرحل خوشانوف إذا كانت العروض مثيرة للاهتمام بما فيه الكفاية".

أخبار متعلقة:
قائمة ريال مدريد - تواجد فينيسيوس رغم الطرد.. وغياب كورتوا ضد ديبورتيفو مينيرا توتنام يتعاقد مع حارس تشيكي رغم الثلوج الكثيفة.. إقامة مباراة ليفربول ويونايتد في موعدها جوارديولا يسهب في الإشادة بـ سافينيو

وأضاف "لم تصلنا أي عروض جيدة حتى الآن. الأمر يتعلق قبل كل شيء بإيجاد التوازن الاقتصادي".

قبل أيام، أوضح دييجو لوبيز المدير الرياضي لنادي لانس أن النادي مستعد للتخلي عنه مقابل 25-30 مليون يورو.

Image

علما بأن اللاعب انضم للانس في صيف 2023 مقابل 100 ألف يورو قادما من نادي إنرجيتيك بي جي يو في الدوري البيلاروسي.

ويتألق كوشانوف مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم 2026.

فمنتخب أوزباكستان يحتل وصافة المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المنتخب الإيراني المتصدر.

عبد القادر كوشانوف أوزباكستان مانشستر سيتي لانس
نرشح لكم
توتنام يتعاقد مع حارس تشيكي صحيفة العرب: مفاوضات متقدمة بين نادي قطر والأهلي لضم تاو.. وخطوة متوقعة الرياضية: حارس نيوكاسل ينضم إلى الشباب السعودي بعد لقاء أرسنال إنريكي عن شائعات التعاقد مع صلاح: لا أتحدث عن اللاعبين الذين ليسوا بفريقي رئيس أحد السعودي: ندعم أي قرار لإدارة الزمالك بشأن ميشالاك بانيك التشيكي: مفاوضات مصرية لضم إيفرتون؟ نبذل كل ما لدينا للإبقاء عليه ارتبط بالانتقال للزمالك.. تقرير: المسماري يصل تونس للتوقيع لـ الإفريقي في الجول يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع الجزائري بولبينة
أخر الأخبار
مصطفى فتحي: نستطيع تحقيق شيء ما أمام أي خصم في إفريقيا 5 دقيقة | الكرة الإفريقية
أموريم: يجب أن نبدأ في يوم ما.. وهذا رأيي في فرصة ماجواير الضائعة 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سلوت: الاستهانة بمانشستر يونايتد ليست سبب التعادل.. وهكذا أظهروا جودتهم في النهاية 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عقوبة معلنة لأول مرة.. لجنة الحكام تقرر إيقاف محمد العتباني 15 دقيقة | الدوري المصري
ماك أليستر: الأداء لم يكن جيدا وكذلك النتيجة ولكن 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فان دايك: كان يمكن للأمور أن تسوء.. وهذه حقيقة تقليلنا من مانشستر يونايتد 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
برونو: إن قدمنا هذا الأداء في أنفيلد فلماذا لا نفعل ذلك في كل مكان؟ 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس مصر – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد أبو قير للأسمدة والقناة الناقلة 39 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فرانكفورت يكشف لـ في الجول حقيقة عرض مانشستر سيتي لضم مرموش 2 في الجول يكشف مستجدات تجديد عقد زيزو مع الزمالك 3 مجموعة الأهلي – أورلاندو يصعد للصدارة بالفوز على استاد أبيدجان 4 سيناريوهات تأهل الأهلي - طريقتان لإنهاء الأمور في الجولة الخامسة بشرط واحد