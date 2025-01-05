كأس مصر - غزل المحلة يهزم سبورتنج ويتأهل لمواجهة فاركو في ثمن النهائي

الأحد، 05 يناير 2025 - 16:39

كتب : محمد سمير

محمد عصام - غزل المحلة

حسم فريق غزل المحلة تأهله إلى ثمن نهائي كأس مصر بعد التغلب على فريق سبورتنج.

ونجح غزل المحلة في حجز بطاقة التأهل لثمن النهائي بعد الفوز على سبورتنج بهدف دون مقابل.

وسجل محمد عصام هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول.

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واستغل محمد عصام عرضية رائعة من عبده يحيى الذي استغل الخروج الخاطيء لحارس المرمى ليحولها عصام من لمسة واحدة إلى هدف الفوز.

وبذلك يلاقي غزل المحلة فريق فاركو في ثمن النهائي الذي لم تتحدد مواعيده حتى الآن.

الفرق المتأهلة

حسم 11 ناديا تأهلهم بشكل رسمي يتبقى إقامة الشوطين الإضافيين بين مودرن سبورت والشمس لتحديد المتأهل رقم 12.

وتأهلت أندية زد والمقاولون العرب وفاركو والجونة وإنبي وطلائع الجيش والبنك الأهلي والإسماعيلي وسموحة وسيراميكا كليوباترا وغزل المحلة تأهلهم إلى ثمن النهائي.

ويبقى المقاولون العرب الوحيد من دوري المحترفين المتأهل لثمن النهائي حتى الآن مقابل 10 أندية من الدوري المصري.

وحسمت ركلات الترجيح مباراتين وهما تأهل طلائع الجيش أمام الأولمبي، والمقاولون العرب أمام بتروجت.

المباريات المتبقية

الاتحاد × تيم إف سي (5:30 مساء اليوم الأحد)

الزمالك × أبو قير للأسمدة (2:30 عصر 9 يناير)

المصري × وادي دجلة (4 فبراير)

بيراميدز × المنصورة (4 فبراير)

مباريات ثمن النهائي

المقاولون × (الفائز من بيراميدز - المنصورة)

إنبي × الإسماعيلي

غزل المحلة × فاركو

البنك الأهلي × (الفائز من المصري - وادي دجلة)

(الفائز من مودرن سبورت والشمس) × (الفائز من الزمالك وأبو قير للأسمدة)

سموحة × زد

سيراميكا كليوباترا × طلائع الجيش

الجونة × (الفائز من الاتحاد وتيم إف سي)

كأس مصر غزل المحلة
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