قائمة ريال مدريد - تواجد فينيسيوس رغم الطرد.. وغياب كورتوا ضد ديبورتيفو مينيرا

الأحد، 05 يناير 2025 - 16:27

كتب : FilGoal

ريال مدريد - نهائي إنتركونتيننتال

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قائمة فريقه التي ستواجه ديبورتيفو مينيرا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ديبورتيفو مينيرا في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا.

وشهدت القائمة تواجد فينيسيوس جونيور رغم طرده في المباراة السابقة للفريق ضد فالنسيا.

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ويغيب تيبو كورتوا وأنطونيو روديجير كما أعلن المدرب كارلو أنشيلوتي للحصول على الراحة في المباراة.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: أندري لونين – فران جونزاليس – سيرجيو ميستري.

الدفاع: لوكاس فاسكيز – فران جارسيا – فيرلان ميندي – راؤول أسينسيو – لورينزو – دييجو أجوادو.

الوسط: جود بيلينجهام – إدواردو كامافينجا – فيديريكو فالفيردي – لوكا مودريتش – أوريلين تشواميني – أردا جولر – داني سيبايوس – أندريش تشيما.

الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – رودريجو – إندريك – براهيم دياز – جونزالو جارسيا.

وكان ريال مدريد قد ودع البطولة في النسخة الماضية من دور الـ 16 بعد الخسارة من أتليتكو مدريد.

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