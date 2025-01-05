تقرير فرنسي: الزمالك يريد تفعيل بند شراء بنتايك.. وإعادة التفاوض على شروط التعاقد

يرغب نادي الزمالك في تفعيل بند الشراء الخاص بالتعاقد مع المغربي محمود بنتايك.

محمود بنتايك النادي : الزمالك الزمالك

وكان الزمالك قد ضم بنتايك في سوق الانتقالات الصيفية على سبيل الإعارة لمدة موسم مع بند أحقية الشراء بقيمة مليون يورو.

وكشف موقع فوت ميركاتو الفرنسي عن رغبة الزمالك في ضم اللاعب بصورة نهائية.

وأشار التقرير الفرنسي إلى رغبة الزمالك في إعادة التفاوض على شروط الدفع خاصة أن بند الشراء يقدر بقيمة مليون يورو.

وأوضح التقرير أن هناك اهتمامات من أندية أخرى لضم محمود بنتايك بخلاف الزمالك.

ولم يقرر اللاعب المغربي مستقبله بشكل نهائي ويعتمد ذلك على قدرة نادي الزمالك المالية.

وتعرض بنتايك للإصابة في المفصل ما بين الترقوة ولوح الكتف خلال مواجهة الزمالك وإنييمبا النيجيري في الكونفدرالية ويغيب عن الفريق في الوقت الحالي.

وأصيب الظهير الأيسر المغربي بعد تدخل عنيف من أحد لاعبي إنييمبا قبل أن يتلقى العلاج ويكمل الشوط الأول.

وتعادل الزمالك مع إنييمبا بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالكونفدرالية مساء اليوم الأحد.