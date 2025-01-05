العثور على لاعب أوروجوياني منتحرا في الإكوادور

أعلنت السلطات الإكوادورية العثور على اللاعب الأوروجوياني ماتياس أكونيا منتحرا.

وعثر على جثة اللاعب في غرفته بأحد فنادق مدينة أمباتو الإكوادورية.

أكونيا كان ينشط بصفوف نادي موشوك رونا بالدرجة الأولى من الدوري الإكوادوري.

وقال رئيس النادي لويس ألفونسو شانجو في تصريحات صحفية إن النادي كان يتحدث مع وكيل اللاعب في صباح اليوم ولكنه فوجيء بخبر انتحاره.

اللاعب كان يعاني من بعض المشكلات الأسرية وأبرزها اتهامه من قبل زوجته السابقة بالاعتداء عليها مما عرضه لارتداء أساور إلكترونية بشكل مؤقت كونه متهم في القضية.

اللاعب كان قد صرح بأن تلك الأساور لا تغضبه وعلى العكس أشعرته بالسلام لأن زوجته السابقة لن تؤلف المزيد من الأكاذيب حوله نافيا أنه قد أذى أي شخص كما شدد على رغبته في البقاء مع أسرته وابنتيه بسلام وبأنه يحترم السيدات.

صاحب الـ 32 عاما ظل بكامل مسيرته في أوروجواي إلا في تجربتين الأولى كانت باليونان مع فريق لاميا والثانية كانت مع فريقه الأخير موشوك رونا في الإكوادور.

خلال موسمه الأخير شارك أكونيا في 51 مباراة وتمكن من تسجيل 15 هدفا وصناعة هدفين وقاتد فريقه للتأهل إلى بطولة كوبا سود أمريكانا.