انتهت كأس مصر - موردن سبورت (5)-(2) الشمس.. حسم التأهل
الأحد، 05 يناير 2025 - 14:17
كتب : FilGoal
تستأنف مباريات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر بمواجهات جديدة.
ويلعب غزل المحلة أمام سبورتنج، بينما يواجه مودرن سبورت فريق الشمس.
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مودرن سبورت (5)-(2) الشمس
نهاية المباراة
ق120 جووووول ضياء السيد يسجل الخامس
ق105 جوووووول أحمد عاطف يقتل اللقاء برأسية
ق98 جووووول كباكا من تسديدة بعيدة
الشوط الإضافي الأول
نهاية الوقت الأصلي واللجوء لشوطين إضافيين
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق41 جووووول محمد دسوقي يتعادل لمودرن سبورت
ق39 ركلة جزاء جديدة لصالح مودرن سبورت بسبب لمسة يد على لاعب الشمس
ق31 جووووول أحمد عاطف يقلص الفارق
ق30 ركلة جزاء لصالح مودرن سبورت
ق13 جوووول الشمس يضيف الثاني عن طريق محمد إبراهيم
ق4 جووووول محمد مسعود يسجل للشمس من ركلة جزاء
ق3 ركلة جزاء لصالح الشمس
انطلاق المباراة
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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غزل المحلة (1)-(0) سبورتنج
نهاية المباراة بتأهل غزل المحلة
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق43 جوووول أول لغزل المحلة عن طريق محمد عصام
انطلاق المباراة