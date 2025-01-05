انتهت كأس مصر - موردن سبورت (5)-(2) الشمس.. حسم التأهل

الأحد، 05 يناير 2025 - 14:17

كتب : FilGoal

مودرن سبورت

تستأنف مباريات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر بمواجهات جديدة.

ويلعب غزل المحلة أمام سبورتنج، بينما يواجه مودرن سبورت فريق الشمس.

-----------------------

مودرن سبورت (5)-(2) الشمس

نهاية المباراة

ق120 جووووول ضياء السيد يسجل الخامس

ق105 جوووووول أحمد عاطف يقتل اللقاء برأسية

ق98 جووووول كباكا من تسديدة بعيدة

الشوط الإضافي الأول

نهاية الوقت الأصلي واللجوء لشوطين إضافيين

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41 جووووول محمد دسوقي يتعادل لمودرن سبورت

ق39 ركلة جزاء جديدة لصالح مودرن سبورت بسبب لمسة يد على لاعب الشمس

ق31 جووووول أحمد عاطف يقلص الفارق

ق30 ركلة جزاء لصالح مودرن سبورت

ق13 جوووول الشمس يضيف الثاني عن طريق محمد إبراهيم

ق4 جووووول محمد مسعود يسجل للشمس من ركلة جزاء

ق3 ركلة جزاء لصالح الشمس

انطلاق المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

-----------------------------

غزل المحلة (1)-(0) سبورتنج

نهاية المباراة بتأهل غزل المحلة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43 جوووول أول لغزل المحلة عن طريق محمد عصام

انطلاق المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

كأس مصر غزل المحلة مودرن سبورت
نرشح لكم
"عقب الأداء المخزي ضد تيم إف سي".. الاتحاد السكندري: سنعيد الانضباط للفريق إبراهيم عادل: بيراميدز قادر على التتويج بدوري أبطال إفريقيا ميشالاك يوضح حقيقة قطع إعارته في يناير سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري – صراع مشتعل في الصدارة مع اقتراب أبيض طولان: اتحاد الكرة يدرس التعاون مع أوروبا وآسيا لتطوير المدربين الخور القطري يوضح لـ في الجول حقيقة رغبة النادي في ضم الشحات وتاو مصطفى فتحي: نستطيع تحقيق شيء ما أمام أي خصم في إفريقيا عقوبة معلنة لأول مرة.. لجنة الحكام تقرر إيقاف محمد العتباني
أخر الأخبار
مؤتمر إنزاجي: ميلان هو الأفضل.. وسنقيم وضع تورام من المشاركة ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر كونسيساو: هذا موقف لياو من مواجهة إنتر.. وسأصافح إنزاجي رغم المشادات ساعة | الكرة الأوروبية
دوري أبطال إفريقيا - أول المتأهلين رسميا.. الهلال إلى ربع النهائي بتعادل مع المولودية ساعة | الوطن العربي
العد مستمر.. صلاح ضد خماسي إنجلترا الكبير = 84 مساهمة تهديفية ساعة | الدوري الإنجليزي
"عقب الأداء المخزي ضد تيم إف سي".. الاتحاد السكندري: سنعيد الانضباط للفريق ساعة | الدوري المصري
إبراهيم عادل: بيراميدز قادر على التتويج بدوري أبطال إفريقيا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
ميشالاك يوضح حقيقة قطع إعارته في يناير 2 ساعة | الدوري المصري
سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري – صراع مشتعل في الصدارة مع اقتراب أبيض 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فرانكفورت يكشف لـ في الجول حقيقة عرض مانشستر سيتي لضم مرموش 2 في الجول يكشف مستجدات تجديد عقد زيزو مع الزمالك 3 مجموعة الأهلي – أورلاندو يصعد للصدارة بالفوز على استاد أبيدجان 4 سيناريوهات تأهل الأهلي - طريقتان لإنهاء الأمور في الجولة الخامسة بشرط واحد