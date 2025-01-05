انتهت كأس مصر - موردن سبورت (5)-(2) الشمس.. حسم التأهل

"عقب الأداء المخزي ضد تيم إف سي".. الاتحاد السكندري: سنعيد الانضباط للفريق

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ميشالاك يوضح حقيقة قطع إعارته في يناير

سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري – صراع مشتعل في الصدارة مع اقتراب أبيض

طولان: اتحاد الكرة يدرس التعاون مع أوروبا وآسيا لتطوير المدربين

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مصطفى فتحي: نستطيع تحقيق شيء ما أمام أي خصم في إفريقيا