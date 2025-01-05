الأهلي يعلن انتظام محمد هاني في التدريبات الجماعية

الأحد، 05 يناير 2025 - 13:51

كتب : حسام نور الدين

محمد هاني - مران الأهلي

انتظم محمد هاني ظهير أيمن فريق الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

محمد هاني

النادي : الأهلي

الأهلي

وعاد محمد هاني للمشاركة في التدريبات بعد تعرضه للإصابة في السوبر الإفريقي أمام الزمالك بالأسبوع الأخير من سبتمبر.

وكشف النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي عن انتهاء هاني من تنفيذ برنامج الإعداد والتأهيل الخاص به بعد الإصابة.

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وبذلك تعافى هاني بشكل نهائي من إصابة الجزع في الرباط الخلفي للركبة، ومشاركته في مران اليوم تدريجيا من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.

وأصيب هاني بجزع في الرباط الصليبي الخلفي للركبة،بعد كرة مشتركة مع نبيل عماد لاعب الزمالك في الدقائق الأولى من مباراة السوبر الإفريقي في نهاية سبتمبر الماضي.

وسقط هاني على أرضية الملعب في المباراة السوبر، وتم علاجه من الجهاز الطبي للأهلي ولكنه لم يستطع استكمال المباراة بعد سقوطه للمرة الثالثة.

الظهير الأيمن الدولي خاض الموسم الماضي 43 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 3.

كما شارك أساسيا في مباراتي جور ماهيا الكيني في دوري أبطال إفريقيا، والسوبر الإفريقي في بداية الموسم الجاري 2024-25.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الأحد بعد العودة من الجزائر عقب مواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد خسر أمام شباب بلوزداد بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة بعد غدا الثلاثاء في المباراة المؤجلة من الدوري المصري.

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