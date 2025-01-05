صحيفة العرب: مفاوضات متقدمة بين نادي قطر والأهلي لضم تاو.. وخطوة متوقعة

بات الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي قريبا من الانتقال إلى الدوري القطري وتحديدا لفريق قطر القطري.

وكشفت صحيفة العرب القطرية عن وصول المفاوضات بين الناديين إلى مرحلة متقدمة.

وأشار التقرير إلى تقدم نادي قطر القطري الملقب بـ "الملك" بعرض رسمي للنادي الأهلي من أجل ضم بيرسي تاو في سوق الانتقالات الشتوية بيناير الجاري.

وأوضحت الصحيفة القطرية أن العلاقة بين الناديين طيبة وهو ما وصل بالمفاوضات لمرحلة متقدمة خاصة مع رغبة الأهلي في بيع اللاعب لإضافة مقعد أجنبي جديد.

ويضم فريق قطر القطري، أحمد عبد القادر لاعب الأهلي على سبيل الإعارة.

وكشفت الصحيفة القطرية عن دراسة نادي قطر الاستغناء عن الكونغولي مالانجو الذي تلقى عرضا مغربيا أو البرازيلي كارلينيوس من أجل إفساح الطريق لقيد تاو.

ووفقا للصحيفة فمن المتوقع أن يشارك تاو في مباراته الأولى مع نادي قطر يوم الأحد المقبل عند مواجهة الدحيل.

وعقب نهاية الدور الأول من الدوري القطري، يتواجد نادي قطر في المركز الحادي عشر وقبل الأخير برصيد 10 نقاط لكن تفصله ست نقاط فقط عن المركز الخامس.

بينما يتصدر الدحيل الترتيب برصيد 25 نقطة.