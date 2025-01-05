روابط مشجعين برشلونة تطالب باستقالة إدارة النادي

الأحد، 05 يناير 2025 - 13:35

كتب : FilGoal

جوان لابورتا - برشلونة

في بيان مشترك طالبت روابط مشجعين برشلونة إدارة النادي بقثيادة خوان لابورتا بتقديم استقالتها بشكل فوري.

وشارك في البيان عدة روابط وجمعيات ومنصات جماهيرية تابعة للنادي.

وترى الروابط أن إدارة النادي لا تعيش الواقع وتعتقد أن الأمور ستتغير من تلقاء نفسها وليس جزء من سلوك ناضج وأن السماح للإدارة بالاستمرار سينتهي بفقدان النادي.

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وجاءت أسباب البيان ضد الإدارة كالتالي:

عدم احترام رأي المدقق في المصادقة على حسابات 2023/2024 لتجنب الاعتراف بالخسائر العادية.

اعتراف لجنة غامضة بصفقة نايكي.

محاولة التعاقد مع لاعب في فريق كرة السلة بطريقة مشبوهة وغير نزيهة.

حالة عدم اليقين الدائمة حول مستقبل “البلاوغرنا”.

الإهمال في تسجيل اللاعبين داني أولمو وباو فيكتور في اللحظات الأخيرة، رغم أن النادي كان لديه 4 أشهر لإنجاز ذلك.

خسارة الحقوق التجارية لـ 20 عامًا لصالح شركات أجنبية، بعد أن وعدت الإدارة بعدم القيام بذلك، مما أدى في النهاية إلى فقدان الإيرادات في السنوات القادمة.

رفض أي حوار مع مدرجات المشجعين، مما أثر سلبًا على الجميع.

بالإضافة إلى الانتهاكات الواضحة للوعود الانتخابية، فإن الإهمال المستمر في الإدارة يتضاعف مع أزمة اجتماعية واضحة.

وطالب البيان باستقالة الإدارة بشكل فوري تمهيدا لمرحلة جديدة بطرق إدارة مختلفة وبأشخاص يتمتعون بطاقة جديدة لإحداث التغيير أو على الأقل احترام رأي الأعضاء وجعل الثقة ملزمة من خلال آليات قانونية اقترحتها الراوبط من 4 أشهر.

وهددت الروابط باللجوء إلى تصويت لسحب الثقة من الإدارة في حالة عدم تنفيذ المطالب.

برشلونة خوان لابورتا
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