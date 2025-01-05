طبيب الأهلي: غياب كهربا بسبب نزلة برد شديدة.. والمرحلة الأخيرة من تأهيل عمر كمال

كشف أحمد جاب الله طبيب فريق الأهلي عن غياب محمود عبد المنعم" كهربا" عن التدريبات الجماعية بسبب إصابته بنزلة برد شديدة.

بينما يواصل عمر كمال برنامجه التأهيلي بعد تعرضه لآلام على مستوى الركبة.

وقال جاب الله طبيب الأهلي عبر موقع النادي الرسمي: "كهربا أصيب بنزلة برد شديدة حالت دون مشاركته في التدريبات الجماعية".

وكشف "يخضع كهربا لفحص طبي جديد غدا يتحدد في ضوئه موعد انتظامه في تدريبات الفريق".

وتابع "عمر كمال يواصل تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص به بسبب آلام الركبة التي عانى منها مؤخرا".

وأوضح "أجرى عمر كمال آشعة جديدة وحالته مطمئنة ويقوم حاليا بتنفيذ المرحلة الأخيرة من التأهيل".

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الأحد بعد العودة من الجزائر عقب مواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد خسر أمام شباب بلوزداد بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة بعد غدا الثلاثاء في المباراة المؤجلة من الدوري المصري.