الرياضية: حارس نيوكاسل ينضم إلى الشباب السعودي بعد لقاء أرسنال

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن مارتن دوبرافكا حارس نيوكاسل يونايتد سيصل السعودية بعد مباراة فريقه ضد أرسنال هذا الأسبوع من أجل الانضمام لنادي الشباب.

ويلعب نيوكاسل ضد أرسنال في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضح التقرير أن إدارة الشباب، اتفقت مع دوبرافكا على كافة التفاصيل، ولم يتبق سوى موافقة لجنة الاستدامة المالية لحسم التعاقد رسميًّا مع حارس المرمى في فترة الانتقالات الشتوية.

يذكر أن دوبرافكا شارك كأساسي أمام توتنام يوم السبت ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

انضمام دوبرافكا سيعوض غياب الدولي الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو، الذي انتهى موسمه مع الشباب بعد تعرُّضه لإصابةٍ في الرباط الصليبي.

وبعد إصابة كيم دافع الدولي السابق عبد الله المعيوف عن عرين الشباب في 7 مباريات استقبل 6 أهداف، وخرج في 3 منها بشباك نظيفة.

وينتهي عقد البالغ من العمر 35 عاما مع النادي الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري.

وشارك السلوفاكي مع نيوكاسل في 166 مباراة طوال مسيرته واستقبل خلالها 227 هدفا، وحافظ على نظافة شباكه في 48 مباراة.