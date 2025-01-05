تقرير: ثلاثي الهلال الأجنبي يغيب عن التدريبات الجماعية قبل مواجهة اتحاد جدة

غاب الثلاثي سيرجي سافيتش وألكسندر ميتروفيتش وجواو كانسيلو عن تدريبات الهلال السعودي الجماعية.

ويلعب الهلال ضد اتحاد جدة يوم الثلاثاء ضمن ربع نهائي كأس ملك السعودية.

ولم يشارك الثلاثي الأجنبي في التدريبات الجماعية بسبب عدم تعافيهم من الإصابة وفقا لصحيفة اليوم السعودية.

وسيتم حسم موقف الثلاثي من المباراة اليوم الأحد.

وأشار التقرير السعودي إلى اقتراب سافيتش من الغياب عن مواجهة اتحاد جدة.

بينما الثنائي ميتروفيتش وكانسيلو الأقرب للتواجد في قائمة الفريق.

الهلال تأهل غلى ربع نهائي كأس ملك السعودية بعد تخطي البيكيرية والطائي في دور الـ32 ودور الـ16 على الترتيب.

فيما فاز اتحاد جدة على العين في دور الـ32 وعلى الندل في ثمن نهائي المسابقة.

ويحمل الهلال لقب النسخة الماضية من كأس ملك السعودية عقب الفوز على النصر بركلات الترجيح.