إنريكي عن شائعات التعاقد مع صلاح: لا أتحدث عن اللاعبين الذين ليسوا بفريقي

رفض لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان التعليق على تكهنات اقتراب محمد صلاح من فريق العاصمة الفرنسية.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي ناد في الوقت الحالي.

وأجاب إنريكي في المؤتمر الصحفي السابق لكأس السوبر الفرنسي عن سؤال هل تم الاتفاق مع محمد صلاح قائلا: "أنا لا أتحدث عن اللاعبين الذين ليسوا بفريقي".

وتابع "فكرة مشروع باريس سان جيرمان لا تتغير، نقم بالتعاقد مع اللاعبين الذين يرغبون في القدوم إلينا حتى نتمكن من إنشاء فكرة واضحة".

وأضاف "هو نموذج لا يقتصر فيه الأمر على اللعب بشكل جيد فقط، ولكن يتعلق أيضا بالفوز".

وشدد "أحب سياسة النادي وهي تدريب اللاعبين ومنح الثقة للاعبين ذوي الجودة العالية، وهو تغيير في العقلية".

واختتم إنريكي تصريحاته "ليس لدي أدنى شك في أن باريس سان جيرمان في غضون 10 سنوات يتوج بالعديد من ألقاب دوري أبطال أوروبا، ولا أعلم إذا كان معي أو بدوني".

ويلعب باريس سان جيرمان أمام موناكو في السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد في كأس السوبر الفرنسي والمقام في الدوحة.

وينفرد محمد صلاح بصدارة الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا وبفارق هدف وحيد عن إرلينج هالاند.

وساهم صلاح هذا الموسم في 30 هدفا بالدوري الإنجليزي بعدما صنع 13 هدفا.

وحسب يورو سبورت، فإن عقد باريس سان جيرمان المقدم إلى صلاح يقدر أسبوعيا بـ400 ألف يورو.

وذكر الصحفي الفرنسي أن عرض ليفربول المقدم إلى صلاح يمتد لموسمين ويقدر أسبوعيا بـ400 ألف يورو.

كذلك بات صلاح الأكثر مساهمة تهديفيا في شهر واحد، منذ لويس سواريز مع ليفربول أيضا في ديسمبر 2013.

وساهم كل منهما في 14 هدفا بشهر واحد، حيث عادل صلاح هذا الرقم في ديسمبر 2024.

وصار محمد صلاح أول لاعب يسجل ويصنع في 8 مباريات مختلفة لنفس الموسم في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفعلها صلاح أمام إبسويتش ومانشستر يونايتد وتشيلسي وأستون فيلا ومانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد وتوتنام هوتسبر والليلة أمام وست هام.

وفي تاريخ الدوري الإنجليزي، لم يحدث أن سجل لاعب أو صنع في 11 مباراة متتالية أو أكثر سوى 7 مرات، والرقم القياسي برصيد 15 مباراة متتالية باسم جيمي فاردي في 2015 ومحمد صلاح نفسه في 2021.

وأيضا صار صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفا أو أكثر في 8 مواسم متتالية.