مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: ننتظر خطاب رسمي من فيفا برفع إيقاف القيد

تقدم نادي الإسماعيلي بالتماس للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل رفع اسم النادي من إيقاف القيد.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن الأسبوع الماضي قرارات لجنة الانضباط والمؤجلة من يونيو الماضي.

وشملت قرارات لجنة الانضباط معاقبة الإسماعيلي بإيقاف القيد لحين تنفيذ حكم المحكمة الرياضية لصالح نادي النجوم بشأن انتقال إبراهيم حسن.

وقال مصدر من الإسماعيلي لـ FilGoal.com: "تقدمنا بالتماس للاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الفترة الماضية من أجل حل مشكلة القيد والسماح للإسماعيلي بقيد اللاعبين في يناير، وننتظر الآن الخطاب الرسمي برفع اسم النادي".

وكانت قد أشارت تقارير إلى رفع اسم نادي الإسماعيلي من الأندية المعاقبة بإيقاف القيد على الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي.

وينتظر الإسماعيلي الخطاب الرسمي من فيفا قبل إجراء أي صفقات.

وكشف نصر أبو الحسن رئيس الإسماعيلي في تصريحات تليفزيونية سابقة عقب إصدار قرارات لجنة الانضباط أن العقوبات كان من الممكن التعامل معها في السابق لكنها حاليا في توقيت صعب للغاية.

وحسم الإسماعيلي تأهله إلى ثمن نهائي كأس مصر بعد التغلب على طنطا بهدف دون مقابل.