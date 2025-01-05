وكيل فيرمينو يوضح موقفه من مغادرة أهلي جدة

الأحد، 05 يناير 2025 - 10:59

كتب : FilGoal

فيرمينو - محمد عبد الشافي

نفى روجر فيتمان وكيل أعمال روبرتو فيرمينو مهاجم أهلي جدة التقارير التي تحدثت عن إمكانية رحيل لاعبه من النادي السعودي.

وانتشرت تقارير عن رحيل فيرمينو من صفوف الفريق السعودي هذا الشتاء.

وقال فيتمان في تصريحات لجريدة اليوم السعودية: "فيرمينو سعيد مع نادي أهلي جدة خلال الفترة الحالية، وفكرة رحيله عن صفوف الفريق غير مطروحة".

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وأضاف وكيل لاعب ليفربول السابق "ما يتردد بشأن انتقاله إلى أي فريق آخر أمر غير صحيح".

ويرغب فنربخشة في التعاقد مع فيرمينو خلال فترة الانتقالات الشتوية، حسب صحيفة الصباح التركية.

وأوضحت التقارير أن رغبة فنربخشة في التعاقد مع فيرمينو جاءت بعد موافقة جوزيه مورينيو مدرب الفريق على ضم لاعب ليفربول السابق.

قبل أسابيع، أوضحت جريدة الرياضية السعودية أن الألماني ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة طلب من إدارة ناديه رحيل المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأضاف التقرير أن المدرب الألماني يتطلع إلى ضم جناح أيسر بدلا من فيرمينو.

كما أبدى رغبة في تعزيز صفوف الفريق بلاعب وسط أجنبي ومجموعة من التعاقدات المحلية.

وتسعى إدارة أهلي جدة إلى إبرام صفقة واحدة فقط خلال فترة الانتقالات الشتوية، مخصصة لمركز الجناح الأيسر.

ومن المتوقع أن تنطلق المفاوضات مع الأسماء المرشحة في الأيام المقبلة.

يذكر أن المهاجم البرازيلي انضم إلى أهلي جدة الصيف قبل الماضي قادما من ليفربول الإنجليزي.

وخاض مع أهلي جدة 53 مباراة سجل خلالها 15 هدفا، وصنع 10.

روبرتو فيرمينو أهلي جدة
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