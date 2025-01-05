كالوشا: شوبير حفر نقطة الجزاء قبل التسديد.. وأرسل لي سؤالا بعد المباراة

الأحد، 05 يناير 2025 - 00:31

كتب : FilGoal

أحمد كالوشا - إنبي

كشف أحمد كالوشا مدافع إنبي عن كواليس إهداره لركلة الجزاء أمام الأهلي في تعادل الفريقين بالجولة الماضية من الدوري.

وقال كالوشا في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "لم أكن موفقا ولكن لأن ركلة الجزاء كانت أمام الأهلي يكتسب الأمر أهمية لدى الجميع".

وأضاف "أنا المسدد الثاني. الأول هو علي فوزي ولكنه كان موقوفا، وحين ذهبت للتسديد أمسك العجوز بالكرة أولا لرفع الضغط عني، ولكن المدرب محمد إسماعيل ظن أنه سيسدد فناداني لأؤكد له أني سأسددها".

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وأوضح "حين ذهبت لتسديد ركلة الجزاء كان مصطفى شوبير وحسين الشحات يحفران في نقطة الجزاء. أرضية الملعب لم تساعدني كذلك".

وكشف "لم أنتبه لمسألة الحفر حينها بل رأيتها في فيديو عقب المباراة، ولو لاحظت ذلك حينها لكنت رممت نقطة الجزاء أولا".

وواصل "مصطفى شوبير ناداني كثيرا قبل التسديد وسألني: هل ستلعبها في زاويتك المعتادة أم لا؟ فحاولت عدم التركيز معه".

وأكمل "بعد المباراة اتصل شوبير بأحد زملائي وطالبه أن يسألني ما إذا كنت لعبتها في الزاوية التي ارتمى هو عليها أم لا.. فقلت له "هي هتفرق؟ خلاص ما هي اتلعبت".

وتابع "لم أستعجل في تسديد الركلة بل أخذت وقتي حتى أطلق الحكم صافرته، ولكن ربما يكون هذا حدث بسبب التركيز الزائد".

وعن بكائه قال: "بكيت لأني كنت أريد تسجيل الركلة. اللاعبون دعموني ولكني كنت أفكر بأني أضعت مجهودهم ومجهود النادي".

وكشف "لم أتوقع المكافأة الاستثنائية من أيمن الشريعي رئيس النادي. قال لي إنه يريد مني نسيان ما حدث حتى لا يخسرني كلاعب، وطوال الوقت يتواجد معنا ويدعمنا نفسيا".

وأخيرا عن مفاوضات الزمالك والأهلي قال: "الزمالك فاوض إنبي لضمي وتواصل طارق السيد وأحمد سليمان معي ولكن لم تتم الأمور، بينما لم يتواصل معي أحد من الأهلي".

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