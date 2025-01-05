بعد نصيحة جوارديولا.. دي بروين يتحدث عن مستقبله مع مانشستر سيتي

تحدث كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي عن مستقبله مع ناديه خلال الفترة المقبلة.

وحقق مانشستر سيتي فوزا كبيرا على وست هام بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الاتحاد بالجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال اللاعب البلجيكي لـ بي بي سي: "لا أهتم بشأن التكهنات حول مستقبلي، أحاول فقط العودة إلى مستواي".

وأضاف "أشعر أنني أتحسن كل أسبوع، يمكنني اللعب لمدة 90 دقيقة الآن".

وأتم "لقد كان شهرين غير مريحين مع الإصابة التي تعرضت لها".

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 34 في المركز السادس، بينما توقف رصيد وست هام عند النقطة 23 في المركز الـ 13.

وسيلعب مانشسستر سيتي مباراته المقبلة في الدوري ضد برينتفورد يوم الثلاثاء 14 يناير، بينما يلتقي وست هام مع فولام بفنس اليوم.

نصيحة جوارديولا

نصح بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي إدارة نادي بالتفكير أولا قبل التجديد لدي بروين.

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة وست هام: "دي بروين واجه العديد من المشاكل لمدة عام ونصف مثل العديد من اللاعبين، لكن عندما يتمتع بلياقة جيدة يكون لاعبا مهما بالنسبة لنا".

وأنهى حديثه قائلا: "الأمر يتعلق بالأداء الذي يقدمه حتى نهاية الموسم، وعمره وأشياء أخرى كثيرة، لذلك أعتقد أن على النادي التفكير في الأمر، وفي النهاية هذا يخص النادي".

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 33 عاما بنهاية الموسم الجاري.