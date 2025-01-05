أرتيتا: لم أر شيئا كركلة جزاء برايتون في حياتي

هاجم ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال قرار حكم مباراة فريقه ضد برايتون بسبب ركلة الجزاء التي حصل عليها منافسه.

وفي نفس ليلة تعادل تشيلسي مع كريستال بالاس، تعادل أرسنال مع برايتون بهدف لكل فريق في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال المدرب الإسباني لـ بي بي سي: "أشعر بخيبة أمل من النتيجة خاصة عندما بدأنا المباراة بشكل جيد وسجلنا هدفا جميلا، ثم افتقرنا إلى السيطرة بتركنا الكرة لبرايتون".

وأضاف "لم نقم بالأشياء البسيطة بشكل جيد بما يكفي لنهيمن على المباراة كما نحتاج".

وواصل "ركلة جزاء برايتون؟ أشعر بخيبة أمل حقا من القرار الذي أدى إلى الهدف لأنني لم أر شيئا كهذا في حياتي".

وتابع "لم نتحرك في مناطق معينة حتى نتمكن من خلق الفرص والضغط المضاد في اللحظة المناسبة".

وأنهى حديثه قائلا: "كان علي استبدال إيثان نوانيري بين الشوطين بسبب شعوره بانزعاجات عضلية".

النتيجة تركت أرسنال في المركز الثاني برصيد 40 نقطة، بفارق 5 نقاط عن ليفربول المتصدر الذي لعب مباراتين أقل.

أما برايتون فتقدم إلى المركز العاشر برصيد 28 نقطة.