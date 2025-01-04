ماريسكا: إهدارنا الكثير من الفرص أعطى الثقة لـ كريستال بالاس والتعادل معنا

أرجع إنزو ماريسكا المدير الفني لـ تشيلسي التعادل مع كريستال بالاس إلى إهدار الفرص.

للمباراة الرابعة على التوالي، فشل تشيلسي في تحقيق أي انتصار في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعادل البلوز مع مضيفه كريستال بالاس بهدف لكل فريق في الجولة الـ 20 من الدوري.

وقال المدرب الإيطالي للصحفيين عقب المباراة: "أشعر بالأسف لأنني أعتقد أننا كنا نستحق الفوز بالمباراة، أتيحت لنا الكثير من الفرص لكن لم نكن حاسمين".

وأضاف "كنا نسيطر على الكرة، لكن لم نحسم الأمور مبكرا، كان لدينا 3-4 فرص محققة للتقدم بهدفين دون رد، لكن إهدارنا أعطى لهم الثقة ولسوء الحظ سجلوا".

وتابع "جوش أتشيمبونج كان رائعا، نحن نثق فيه، سيكون لاعبا مهما للفريق".

وأنهى حديثه قائلا: "عندما لا تفوز 3-4 مباريات من الطبيعي أن تقترب منك بقية الفرق، نحن تعادلنا مرتين وخسرنا مثلهما ولذلك من الطبيعي أن يقترب منافسينا، لكن لا يزال هناك 18 مباراة في الدوري".

تشيلسي قبلها تعادل مع إيفرتون سلبيا، وخسر أمام فولام 2-1 وأمام إبسويتش 2-0.

النتيجة تركت تشيلسي في المركز الرابع برصيد 36 نقطة، بفارق نقطة عن نوتنجهام الثالث، و3 نقاط عن أرسنال الثاني، ولكل منهما مباراة في الجولة الحالية.

أما كريستال بالاس فرفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس عشر.