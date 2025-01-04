في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي بشأن قيد معلول.. تحفظ كولر وأجنبي ثالث يتحكم في مصيره

السبت، 04 يناير 2025 - 23:47

كتب : أحمد الخولي

علي معلول بشارة قيادة الأهلي

ما بين التحفظ على قيده في قائمة الفريق أو رحيله.. فكل السيناريوهات مطروحة بشأن مستقبل علي معلول مع الأهلي.

علي معلول

النادي : الأهلي

الأهلي

وتعافى الظهير الأيسر التونسي معلول من الإصابة التي تعرض لها خلال نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي أمام الترجي بقطع في وتر أكيليس.

وبعد أن تم رفع اسم معلول من قائمة الأهلي في النصف الأول من الموسم، فهل سيتم قيده في النصف الثاني من الموسم أم لا؟

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ويستعرض معكم FilGoal.com كيف يفكر الأهلي بشأن قيد علي معلول في يناير، وما هو موقف كولر.

وعلم FilGoal.com أن معلول لا يعاني من أي إصابة وأنهى مرحلة العلاج والتأهيل وأصبح جاهز للمشاركة في المباريات.

وأن كولر يتحفظ على قيد معلول في قائمة الأهلي حاليا ويرغب في الانتظار حتى حسم ملف الصفقات الأجنبية أولا، خاصة أنه يرى حاجة معلول لفترة قبل العودة للمشاركة واستعادة مستواه.

الأهلي يستهدف أولا ضم ثنائي أجنبي في مركزي المهاجم والجناح، بعدها سيسعى لضم لاعب أجنبي آخر في مركز الجناح قبل نهاية يناير، وفي حالة عدم ضم جناح أجنبي ثاني سيتم قيد معلول بدلا منه في قائمة الفريق.

ويمتلك الأهلي مقعدا شاغرا في اللاعبين الأجانب في قائمة الفريق، بجانب رفع اسم المغربي رضا سليم من القائمة بعدما تعرض لإصابة في الركبة ستبعده عن الملاعب لقرابة نهاية الموسم.

وبالتالي سيكون الأهلي لديه مقعدين شاغرين للأجانب في قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وفي حالة التوصل لاتفاق مع الجنوب إفريقي بيرسي تاو على الرحيل بالتراضي، سيكون لدى الأهلي 3 مقاعد للأجانب في القائمة.

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