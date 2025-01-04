كأس ملك إسبانيا – مفاجأة كبيرة.. ألميريا يكتسح إشبيلية برباعية

السبت، 04 يناير 2025 - 23:29

كتب : FilGoal

لويس خافيير سواريز - ألميريا

اكتسح ألميريا منافسه إشبيلية بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في دور الـ32 ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا.

ويلعب ألميريا في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وقلب ألميريا تأخره بهدف إلى فوز كبير بأربعة أهداف.

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وسجل أهداف ألميريا كل من ماركو ميلوفانوفيتش، ولويس خافيير سواريز هاتريك.

بينما أحرز إيزاك روميرو هدف إشبيلية الوحيد.

وافتتح روميرو النتيجة في الدقيقة الخامسة من صناعة ستانيس موزامبو.

وتعادل ميلوفانوفيتش في الدقيقة 49 من صناعة نيكولاس ميلاماد.

وتقدم سواريز لفريقه في الدقيقة 54 من صناعة ميلوفانوفيتش.

وزاد الفارق لصالح ألميريا عن طريق سواريز بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 78.

وأنهى سواريز أهداف فريقه في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

وبتلك النتيجة حقق ألميريا المفاجأة بالإطاحة بإشبيلية والتأهل لدور الـ16.

ألميريا إشبيلية كأس ملك إسبانيا
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