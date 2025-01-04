الرابعة تواليا.. نابولي يعبر عقبة فيورنتينا بسهولة ويتصدر الدوري

السبت، 04 يناير 2025 - 23:12

كتب : FilGoal

سكوت مكتوميناي - نبولي

بدت مباراة نابولي ضد منافسه فيورنتينا صعبة للغاية قبل بدايتها، إلا أن فريق الجنوب عبر اللقاء بفوز سهل بثلاثة أهداف دون رد.

وسجل أهداف نابولي كل من دافيد نيريس وروميلو لوكاكو وسكوت مكتوميناي.

وأقيمت المباراة على ملعب أرتيميو فرانكي معقل فيولا.

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وللمباراة الرابعة تواليا يحقق نابولي الفوز في الدوري.

ومنذ قدوم روميلو لوكاكو في موسم 2019-2020 تمكن من صناعة وتسجيل في نفس المباراة ووصل إلى اللقاء رقم 13.

ولا يعرف فيورنتينا الفوز في الدوري منذ الجولة 15 ضد كالياري.

وخسر فيورنتينا 3 مباريات وتعادل مرة في المباريات الـ4 الأخيرة من بطولة الدوري.

وبهذا الفوز وصل نابولي للنقطة 44 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي إذ لعب مباراة أكثر من أتالانتا الوصيف بـ41 نقطة.

بينما لعب مباراتين أكثر من إنتر الثالث الذي لديه 40 نقطة.

وتجمد رصيد فيورنتينا عند النقطة 32 في المركز السادس.

نابولي فيورنتينا الدوري الإيطالي لوكاكو
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