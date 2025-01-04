يوسف أسامة يكشف سبب رحيله من بيراميدز وحقيقة تفاوض الزمالك معه

السبت، 04 يناير 2025 - 22:42

كتب : FilGoal

يوسف أسامة نبيه - بيراميدز

كشف يوسف أسامة نبيه المنتقل حديثا إلى الاتحاد السكندري عن سبب رحيله من بيراميدز وحقيقة تفاوض الزمالك معه.

وقال نبيه لقناة أون تايم سبورتس: "كنت أريد المشاركة بصفة مستمرة لأن طموحاتي كبيرة وأتمنى اللعب في منتخب مصر ولذلك طلبت الرحيل من بيراميدز".

وانضم يوسف أسامة إلى الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

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وأضاف "بيراميدز فريق كبير ويوجد فيه الكثير من النجوم، استفدت كثيرا من هذه التجربة وكان خروجي بسهولة بدون عراقيل".

وأكمل "لم يتحدث معي أي أحد من الزمالك للانضمام له".

وأنهى حديثه قائلا: "أتمنى الانضمام لمنتخب مصر من خلال الاتحاد السكندري".

ولا يتضمن العقد بند أحقية الشراء لزعيم الثغر.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 24 عاما مع بيراميدز في 16 مباراة وسجل هدفا وصنع هدفين.

وانضم المهاجم إلى بيراميدز في صيف 2023 في صفقة انتقال حر قادما من الزمالك.

وكان يوسف أسامة قريبا من الرحيل في الصيف الماضي عن بيراميدز.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن اللاعب تلقى عرضا في فترة الانتقالات الصيفية الماضية من سيراميكا كليوباترا في صفقة تبادلية تقضي بانتقال صديق أوجولا إلى سيراميكا إلا أن اللاعب رفض الرحيل في صفقة تبادلية.

وتوج اللاعب مع بيراميدز ببطولة كأس مصر لتكون البطولة الأولى في تاريخ النادي، وأنهى بالدوري بالمركز الثاني.

ويحتل الاتحاد المركز التاسع في مركز ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط.

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