يوسف أسامة يكشف سبب رحيله من بيراميدز وحقيقة تفاوض الزمالك معه
السبت، 04 يناير 2025 - 22:42
كتب : FilGoal
كشف يوسف أسامة نبيه المنتقل حديثا إلى الاتحاد السكندري عن سبب رحيله من بيراميدز وحقيقة تفاوض الزمالك معه.
يوسف أسامة نبيه
النادي : الاتحاد السكندري
وقال نبيه لقناة أون تايم سبورتس: "كنت أريد المشاركة بصفة مستمرة لأن طموحاتي كبيرة وأتمنى اللعب في منتخب مصر ولذلك طلبت الرحيل من بيراميدز".
وانضم يوسف أسامة إلى الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.
وأضاف "بيراميدز فريق كبير ويوجد فيه الكثير من النجوم، استفدت كثيرا من هذه التجربة وكان خروجي بسهولة بدون عراقيل".
وأكمل "لم يتحدث معي أي أحد من الزمالك للانضمام له".
وأنهى حديثه قائلا: "أتمنى الانضمام لمنتخب مصر من خلال الاتحاد السكندري".
ولا يتضمن العقد بند أحقية الشراء لزعيم الثغر.
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