كأس ملك إسبانيا - جارسيا يقص شريط العام في سحق برشلونة لفريق الدرجة الرابعة

سحق برشلونة مضيفه بارباسترو بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ 32 لكأس ملك إسبانيا.

وشهدت المباراة عودة رونالد أراوخو لأول مرة بعد طول غياب، كما شارك الحارس فويتشيك تشيزني لأول مرة بشكل أساسي.

وتقدم البلوجرانا بهدف إريك جارسيا في الدقيقة 21، وهو أول أهداف برشلونة في عام 2025، بصناعة العائد أراوخو.

وفي الدقيقة 31 سجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني بصناعة بابلو توري.

وحل جافي بدلا من بيدري مع انطلاق الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 47 أضاف ليفاندوفسكي الهدف الثالث بصناعة توري مجددًا.

ثم عاد بابلو توري وسجل الهدف الرابع بنفسه في الدقيقة 56.

وأتى باو كوبارسي وأنسو فاتي وسيرجي دومينيجيز بدلا من إنيجو مارتينيز وليفاندوفسكي وجول كوندي في الدقيقة 62.

ثم شارك توني فيرنانديز بدلا من بابلو توري في الدقيقة 81.

وبذلك يتأهل برشلونة إلى دور الـ 16 لكأس الملك، بعد فوز سهل على فريق الدرجة الرابعة.