حصل على ركلة جزاء.. مصطفى محمد يقود نانت للتعادل مع ليل

السبت، 04 يناير 2025 - 22:08

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت -

تعادل نانت مع منافسه ليل بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 16 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وسجل جابرييل جودموندسون لصالح ليل، بينما أحرز ماتيس أبلين لنانت.

وشارك الدولي المصري مصطفى محمد في المباراة كبديل.

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ويلعب مصطفى محمد أكثر المباريات كبديل، إذ شارك مرة واحدة فقط في الموسم الجاري في مباراة كاملة.

ودخل مصطفى محمد في تبديل في الدقيقة 63 بدلا من بيدرو تشيريفيلا.

وبعد 5 دقائق فقط من دخوله حصل مصطفى محمد على ركلة جزاء.

وافتتح جودموندسون النتيجة في الدقيقة 40.

وتعادل أبلين لنانت في الدقيقة 70 من ركلة جزاء بعدما تسبب فيها مصطفى محمد.

وبهذا التعادل وصل نانت للنقطة 15 في المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي.

ومن الممكن أن يدخل نانت في دائرة الهبوط لدوري الدرجة الثانية الفرنسي حال فوز أنجيه صاحب المركز الـ16.

ولا يهبط صاحب مركز الـ16 مباشرة بل يلعب مباراتين فاصلتين مع صاحب المركز الثالث من الدرجة الثانية.

وارتفع رصيد ليل للنقطة 28 في المركز الرابع.

نانت مصطفى محمد ليل الدوري الفرنسي
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