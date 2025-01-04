جوارديولا: لم نعد إلى مستوانا المعهود.. ووضعنا ليس سيئا

يرى بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي أن فريقه لم يعد إلى مستواه المعهود.

وحقق مانشستر سيتي فوزا كبيرا على وست هام بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الاتحاد بالجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال المدرب الإسباني لـ بي بي سي: "رغم الفوز، لكن ما زلنا لسنا كما كنا لأسباب مختلفة، النتيجة ستساعدنا للشعور بالراحة".

وأضاف "كانت هناك لمحات من التألق والالتزام، لكن تسرعنا في مواقف مختلفة من المباراة، علينا أن نتمتع بالهدوء".

وأكمل "عانينا مع النتائج مؤخرا، لكن الانتصاراين الأخيرين كانا جيدا ولم نخسر في 3 مباريات".

وشدد "أقول إن شهرا ونصف من المستوى السيء مقارنة بـ8 أعوام ليس سيئا".

وأوضح "بالتأكيد كنا محظوظين بالهدف الأول، لأن وست هام كان أفضل في الدقائق الأولى، وكان من الممكن أن نتقدم 1-0 أو 2-0".

وأنهى حديثه قائلا: "الهدف الثاني ساعدنا، كان هدفا رائعا، لكن بالتأكيد لم نعد كما كنا إجمالا".

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 34 في المركز السادس، بينما توقف رصيد وست هام عند النقطة 23 في المركز الـ 13.

وسيلعب مانشسستر سيتي مباراته المقبلة في الدوري ضد برينتفورد يوم الثلاثاء 14 يناير، بينما يلتقي وست هام مع فولام بفنس اليوم.