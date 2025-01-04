كما انفرد في الجول.. تعيين أسامة نبيه مديرا فنيا لمنتخب الشباب

السبت، 04 يناير 2025 - 21:10

كتب : أحمد الخولي

أسامة نبيه - المدير الفني الزمالك

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين أسامة نبيه مديرا فنيا لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005.

واعتدمت اللجنة الفنية بالاتحاد برئاسة حسن شحاتة تقرير المدير الفني للاتحاد علاء نبيل بشأن تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب خلفا للبرازيلي روجيريو ميكالي.

وذلك مثلما كشف FilGoal.com قبل أيام.

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وجاء الجهاز الفني للمنتخب كالآتي:

أسامة نبيه – مدير فني

علاء عبده – مدرب عام

محمد عمر النور – مدير إداري

أحمد عصام – محلل أداء

أيمن فريد – طبيب

محمد محروس – أخصائي علاج طبيعي

عباس حسنين – أخصائي تدليك

أحمد ممدوح – أخصائي تدليك

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إنهاء تعاقد روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب، مع حصوله على 3 أشهر كشرط جزائي مقسما على 6 أقساط شهرية اعتبارا من فبراير المقبل.

وكان اتحاد الكرة اتخذ قرارا بإلغاء جميع القرارات المالية و التعيينات التي تمت خلال شهري نوفمبر الماضي و ديسمبر الحالي قبل تولي مجلس الإدارة مهامه مع تكليف المدير التنفيذي بمراجعة القرارات المماثلة التي تم اتخاذها في بقية الشهور الستة الأخيرة.

أسامة نبيه اتحاد الكرة منتخب مصر للشباب
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