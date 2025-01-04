قائمة بيراميدز – عودة رمضان صبحي وغياب الشيبي ضد الترجي

عاد رمضان صبحي لاعب بيراميدز إلى قائمة الفريق لمواجهة الترجي، بينما يغيب محمد الشيبي.

وغاب رمضان صبحي عن الفريق لـ4 مباريات تواليا ضد الجونة وفاركو والإسماعيلي والاتحاد السكندري.

بينما تعرض المغربي محمد الشيبي لإصابة في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية وسيغيب عن المباراة كما صرح مصطفى المنيري طبيب بيراميدز عن المركز الإعلامي لناديه.

وانضم صديق أوجولا للقائمة للمرة الأولى بعد قيده في القائمة الإفريقية.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق أيجولا - إبراهيم عادل

خط الهجوم: مروان حمدي - فيستون ماييلي - دودو الجباس - يوسف أوباما

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بالمجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا برصيد 4 نقاط ويتصدر الترجي بـ7 نقاط.