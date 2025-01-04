كأس الخليج – في دقيقتين.. البحرين تقلب الطاولة على عمان وتتوج بالبطولة

السبت، 04 يناير 2025 - 20:38

كتب : محمد رؤوف

البحرين - عمان

قلب منتخب البحرين النتيجة على منافسه عمان وانتصر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في نهائي كأس الخليج.

واستضافت الكويت البطولة.

وسجل محمد مرهون ومحمد المسلمي بالخطأ في مرماه لصالح البحرين، بينما أحرز عبد الرحمن المشيفري لصالح عمان.

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وقلبت البحرين النتيجة في دقيقتين بعدما ظل منتخب عمان فائزا لفترة طويلة من المباراة.

وللنهائي الثاني على التوالي يخسر منتخب عمان البطولة، إذ انهزم في نهائي النسخة الماضية ضد العراق بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأيضا وصل منتخب عمان لنهائي البطولة في نسخة 2017، لكن فاز على الإمارات بركلات الترجيح.

بينما توج منتخب البحرين بالبطولة في نسخة 2019 بعد الانتصار على السعودية بهدف دون رد.

وللمرة الثاني يتوج منتخب البحرين بالبطولة في تاريخه.

وافتتح المشيفري النتيجة في الدقيقة 17 من رأسية عقب عرضية من ركلة ركنية.

وحصل منتخب البحرين على ركلة جزاء وتمكن مرهون من تسجيلها في الدقيقة 78.

وبعد دقيقتين فقط لعب مرهون عرضية ارتطمت الكرة في محمد المسلمي مدافع عمان وسكنت الشباك.

ثم سير منتخب البحرين كما أراد وحافظ على النتيجة حتى انتهى اللقاء.

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