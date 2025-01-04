كأس الخليج – في دقيقتين.. البحرين تقلب الطاولة على عمان وتتوج بالبطولة
السبت، 04 يناير 2025 - 20:38
كتب : محمد رؤوف
قلب منتخب البحرين النتيجة على منافسه عمان وانتصر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في نهائي كأس الخليج.
واستضافت الكويت البطولة.
وسجل محمد مرهون ومحمد المسلمي بالخطأ في مرماه لصالح البحرين، بينما أحرز عبد الرحمن المشيفري لصالح عمان.
وقلبت البحرين النتيجة في دقيقتين بعدما ظل منتخب عمان فائزا لفترة طويلة من المباراة.
وللنهائي الثاني على التوالي يخسر منتخب عمان البطولة، إذ انهزم في نهائي النسخة الماضية ضد العراق بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وأيضا وصل منتخب عمان لنهائي البطولة في نسخة 2017، لكن فاز على الإمارات بركلات الترجيح.
بينما توج منتخب البحرين بالبطولة في نسخة 2019 بعد الانتصار على السعودية بهدف دون رد.
وللمرة الثاني يتوج منتخب البحرين بالبطولة في تاريخه.
وافتتح المشيفري النتيجة في الدقيقة 17 من رأسية عقب عرضية من ركلة ركنية.
الهدف العماني الأول بصوت المعلق أحمد النفيسة🎙️#عمان_البحرين
#خليجي26 | #SSC pic.twitter.com/3koEVdwUSe— SSC (@ssc_sports) January 4, 2025
وحصل منتخب البحرين على ركلة جزاء وتمكن مرهون من تسجيلها في الدقيقة 78.
هدف التعادل للبحرين بصوت المعلق أحمد النفيسة🎙️#عمان_البحرين
#خليجي26 | #SSC pic.twitter.com/gSZpfUrijU— SSC (@ssc_sports) January 4, 2025
وبعد دقيقتين فقط لعب مرهون عرضية ارتطمت الكرة في محمد المسلمي مدافع عمان وسكنت الشباك.
الهدف الثاني للبحرين بصوت المعلق أحمد النفيسة🎙️#عمان_البحرين
#خليجي26 | #SSC pic.twitter.com/7tNBBD8tAz— SSC (@ssc_sports) January 4, 2025
ثم سير منتخب البحرين كما أراد وحافظ على النتيجة حتى انتهى اللقاء.