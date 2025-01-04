كأس مصر – دون مفاجآت.. سيراميكا وسموحة إلى دور الـ16 على حساب لافيينا ومنتخب السويس

السبت، 04 يناير 2025 - 19:45

كتب : FilGoal

أحمد بلحاج - سيراميكا كليوباترا

فاز سيراميكا كليوباترا على منافسه لافيينا بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في دور الـ32 من كأس مصر.

وسجل عبد الله مجدي وأحمد بلحاج وأيمن موكا.

وتجنب سيراميكا كليوباترا مفاجآت مباريات الكؤوس التي تحدث بشكل كبير منها.

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وافتتح عبد الله مجدي النتيجة في الدقيقة 31 بعد تسدية قوية.

وضاعف أحمد بلحاج النتيجة في الدقيقة 49 بعد تسديدة أرضية عقب عرضية.

وفي الدقيقة 84 أحرز موكا الهدف الثالث بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وبذلك سيلاقي سيراميكا كليوباترا خصمه طلائع الجيش في دور الـ16.

وفاز طلائع الجيش على الأولمبي بركلات الترجيح بعد التعادل بهدفين لكل فريق.

وعلى الجانب الآخر حقق سموحة الفوز على منافسه منتخب السويس بهدف دون رد.

وأحرز محمد سالم هدف فريقه الوحيد.

وسجل سالم هدفه في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعد متابعة رائعة للكرة.

أحمد بلحاج سيراميكا كليوباترا كأس مصر سموحة زد الأولمبي
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